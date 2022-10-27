НОВИНИГенеральний штаб Збройних сил України уважно відстежує цю ситуацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Загроза повторного наступу на Україну з білорусі все ще продовжує існувати – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facеbook.
"Вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Тому одним із варіантів є захоплення Києва та ліквідація військово-політичного керівництва. Ми готові до цього", – заявив Громов.
Він також зазначив, що наразі створення наступального угруповання з боку білорусі не відмічається, але загроза наступу все ще залишається.
"Наразі безпосереднє створення наступального угруповання противником з боку території республіки білорусь не відзначається, але заходи цілеспрямовано проводяться. Це може бути направлення з території Чорнобильської зони, а також із Чернігівської області. Загрози є, загрози будуть, ми на все реагуємо відповідно, відстежуємо, вже наростили своє угруповання на північному напрямі", – підкреслив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.
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