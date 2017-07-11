Ворог накрив мінометним вогнем сили АТО під Водяним і Трьохізбенкою
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає", - зазначається в повідомленні.
Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.
На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.
Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали українські позиції з піхотного озброєння.
Нагадаємо, минула доба в районі проведення антитерористичної операції відзначилась значним ускладненням обстановки.
Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 23 обстріли наших військ. У 14 випадках українські підрозділи відкривали адекватний вогонь у відповідь.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків