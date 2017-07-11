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Ворог накрив мінометним вогнем сили АТО під Водяним і Трьохізбенкою

На Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного
Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.
Ворог накрив мінометним вогнем сили АТО під Водяним і Трьохізбенкою Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає", - зазначається в повідомленні.

Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.

На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.

Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали українські позиції з піхотного озброєння.

Нагадаємо, минула доба в районі проведення антитерористичної операції відзначилась значним ускладненням обстановки.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 23 обстріли наших військ. У 14 випадках українські підрозділи відкривали адекватний вогонь у відповідь.

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07 11 2017 07:53
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