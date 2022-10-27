Ворог пошкодив майже тисячу об'єктів культурної спадщини України – Мінкульт

З них поки що верифіковано 552 об'єкти.

"Сумна статистика пошкоджень і руйнувань об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури продовжує зростати. Станом на 26 жовтня МКІП верифікувало 552 епізоди пошкоджень і руйнувань", – йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зазначили, що з початку великої війни російські окупанти пошкодили чи зруйнували низку об’єктів культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд. З них – 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї.

За інформацією від обласних адміністрацій, загалом ушкоджень зазнало майже 1000 об’єктів культурної інфраструктури.

"Крок за кроком ми верифікуємо та доповнюємо ці дані, насамперед в частині культурної спадщини", – наголосили у відомсті.