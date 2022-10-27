RSS
НОВИНИ

Ворог пошкодив майже тисячу об'єктів культурної спадщини України – Мінкульт

З них поки що верифіковано 552 об'єкти.
Ворог пошкодив майже тисячу об Фото: DW
 
"Сумна статистика пошкоджень і руйнувань об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури продовжує зростати. Станом на 26 жовтня МКІП верифікувало 552 епізоди пошкоджень і руйнувань", – йдеться у повідомленні.
 
У Мінкульті зазначили, що з початку великої війни російські окупанти пошкодили чи зруйнували низку об’єктів культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд. З них – 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї.
 
За інформацією від обласних адміністрацій, загалом ушкоджень зазнало майже 1000 об’єктів культурної інфраструктури. 
 
"Крок за кроком ми верифікуємо та доповнюємо ці дані, насамперед в частині культурної спадщини", – наголосили у відомсті.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2022 19:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.