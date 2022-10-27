НОВИНИЗ них поки що верифіковано 552 об'єкти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ворог пошкодив майже тисячу об'єктів культурної спадщини України – Мінкульт
Фото: DW
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Сумна статистика пошкоджень і руйнувань об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури продовжує зростати. Станом на 26 жовтня МКІП верифікувало 552 епізоди пошкоджень і руйнувань", – йдеться у повідомленні.
У Мінкульті зазначили, що з початку великої війни російські окупанти пошкодили чи зруйнували низку об’єктів культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд. З них – 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї.
За інформацією від обласних адміністрацій, загалом ушкоджень зазнало майже 1000 об’єктів культурної інфраструктури.
"Крок за кроком ми верифікуємо та доповнюємо ці дані, насамперед в частині культурної спадщини", – наголосили у відомсті.
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