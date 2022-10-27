НОВИНИросійські війська сьогодні, 27 жовтня, знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ворог знову обстріляв енергетичну інфраструктуру – Укренерго
Про це повідомляє "Укренерго".
Через пошкодження енергосистеми сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії.
"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", – пояснюють в "Укренерго".
Такі заходи допоможуть енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України.
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27 10 2022 13:06 МЕДІА
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