Ворог знову обстріляв енергетичну інфраструктуру – Укренерго

російські війська сьогодні, 27 жовтня, знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Через пошкодження енергосистеми сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", – пояснюють в "Укренерго".

Такі заходи допоможуть енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України.