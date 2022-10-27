RSS
НОВИНИ

Ворог знову обстріляв енергетичну інфраструктуру – Укренерго

російські війська сьогодні, 27 жовтня, знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.
Ворог знову обстріляв енергетичну інфраструктуру – Укренерго

Про це повідомляє "Укренерго".

Через пошкодження енергосистеми сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", – пояснюють в "Укренерго".

Такі заходи допоможуть енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2022 13:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.