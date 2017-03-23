Хто такий Вороненков: лист Януковича, протистояння з ФСБ і справа "Трьох китів"

Протягом своєї політичної діяльності неодноразово "світився" в російських ЗМІ: за бійку з колишнім ФСБшником, звинувачення в організації вбивства російського бізнесмена Бурлакова та підозру у рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви

Минулого року Україна надала громадянство та політичний притулок колишньому депутату Держдуми Росії від КПРФ Денису Вороненкову та його дружині від "Єдиної Росії" Марії Максаковій. Росію вони покинули після того, як депутат дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича. Сьогодні Вороненкова застрелили у центрі Києва. Українська влада вказує на російський слід. Однак, за час проживання в Україні депутат вже встиг побувати в центрі скандалу, пов'язаного з його російським минулим.

23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої Вороненко загинув. Згодом екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що вбитий у центрі Києва також колишній колишній депутат російського парламенту Денис Вороненков йшов на зустріч з ним.

У вбивсті екс-депутата генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію, назвавши інцидент "звичною для Кремля показовою стратою свідка". При цьому він підкреслив, що свідчення Вороненкова вже включено в матеріали справи про державну зраду Віктора Януковича.

Президент України Петро Порошенко вважає розправу з Вороненком "актом державного тероризму з боку Росії".

В зв'язку з цим, дружині депутата Максаковій та іншому екс-депутату Іллі Пономарьову буде надана охорона, яку будуть здійснювати спецпідрозділі СБУ.

Згодом Луценко розповів, що слідство Генпрокуратури розглядає дві версії убивства екс-депутата: згідно з першою, його вбили за свідчення у справі про державну зраду Віктора Януковича, згідно з другою - за його роботу в наркоконтролі РФ.

Хто такий Вороненков

Довгий час Вороненко був типовим представником російської політики, з майном і матеріальними благами, які не відповідають офіційній зарплаті, участю в корупційних скандалах. Також він активно підтримував дії Путінської влади і критикою на адресу "загниваючої Європи". Депутатом Держдуми Вороненков став у 2011 році, входив до складу фракції КПРФ, згодом став членом Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції. У 2016 році спробував повторно обратися до складу Держдуми, але зазнав невдачі. Вороненков часто перебував в центрі багатьох скандалів. У 2007 році в Москві на нього зробили замах, в результаті якого отримав вогнепальні поранення в ногу.

В середині "нульових" років Вороненков працював в службі наркоконтролю РФ і займався, в тому числі, гучною справою про фірму "Три кити". В основі справи - контрабанда італійських меблів в 1999-2000 роках товариством з обмеженою відповідальністю "Ліга Марс" для реалізації меблевими центрами "Гранд" і "Три кити". В ході своєї діяльності, підрозділ Вороненкова з'ясував, що контрабанда меблів, яка йшла в магазин "Три кити" - це лишн частина грандіозної контрабанди ФСБ Росії. За підсумками цього розслідування були звільнені декілька десятків генералів ФСБ і в тому числі людина, яка потім працювала в службі безпеки "Роснефти", яку очолює Сечін, один з найближчих соратників Путіна.

Ряди гучних справ Вороненкова поповнив корупційний скандал. За інформацією "Нової газети", у 2009 році Вороненков вимагав хабар у підприємця Андрія Бурлакова: він пообіцяв пом'якшити "досить негативне ставлення влади" до діяльності компанії бізнесмена Wadan Yards. За словами бізнес-партнера Бурлакова Анни Еткіної, Вороненкову тоді нібито заплатили п'ять мільйонів доларів (сам він це заперечував). У 2011-му Бурлакова застрелили; за твердженням Еткіної (про це вона написала в листі генпрокурору Юрію Чайці), до смерті її партнера був причетний Вороненков.

У 2011 році Денис Вороненков вирішив балотуватися в депутати. Гроші на свою виборчу кампанію він попросив у підприємця Віталія Качура, запропонувавши йому дешево купити будинок в центрі Москви. Качур розповів, що Вороненков квапив його з оплатою, і бізнесмен позичив йому 100 тисяч доларів під заставу ще не купленої будівлі. Пізніше з'ясувалося, що Вороненков пропонував Качуру взяти участь у рейдерському захопленні приміщення. Проти депутата в Росії порушили справу і вимагали позбавити обраного до Держдуми Вороненкова депутатської недоторканності, щоб залучити в якості обвинуваченого у справі, однак прокуратура відмовила у слідстві.

За словами самого Вороненкова, він переїхав до Києва, через те, що Україна близька йому за духом і менталітетом. У грудні автоматично отримав українське громадянство, оскільки мав близьких родичів в Україні.

Вороненков давав свідчення у справі держзради екс-президента Віктора Януковича, заявляючи що радник Путіна Сурков виступав проти анексії Криму, а депутатів примушували голосувати. При цьому, сам Вороненков теж голосував за анексію Криму, однак, за його словами, його особисто не було в залі під час голосування і його карткою скористались. Уже після переїзду в Україну - порівнював Росію з нацистською Німеччиною і запевняв, що там всім керують співробітники ФСБ.

23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав. "Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.

Його дружина, оперна співачка і екс-депутат від "Єдиної Росії". За повідомленням російських ЗМІ, Максакова стверджувала, що "Єдина Росія" – це єдина реальна політична сила в нашому суспільстві. І Володимир Путін – це не тільки лідер нашої партії – це загальнонаціональний лідер і єдина фігура, яка консолідує наше суспільство".

Разом вони переїхали до України у жовтні минулого року, після того, як дав свідчення ГПУ проти Віктора Януковича. За словами Юрія Луценка, Вороненков "сам виявив ініціативу, вийшов на Генпрокуратуру і дав свідчення у справі Януковича". У зв'язку з цим, депутат неодноразово наголошував про переслідування зі сторони ФСБ. Отримання українського громадянства особисто підтвердив в лютому в інтерв'ю виданню "Цензор.Нет" і паралельно відмовився від російського, критикуючи правлячу силу РФ. З 15 лютого 2017 року перебував в російському федеральному розшуку, з 27 лютого 2017 року - в міжнародному розшуку.

Зокрема, розкритикував надання українського громадянства колишньому депутатові адвокат Марк Фейгін.

У коментарі "Радіо Свобода" Фейгін наголосив, що якщо у 2011 році Вороненков зміг домовитися із тодішнім першим заступником адміністрації президента Росії Владиславом Сурковим і отримати місце в партійному списку Комуністичної партії Російської Федерації, то у 2016 році це зробити не вдалося.

"Він цілком міг пройти в Держдуму і отримати недоторканність. Я щось не пам’ятаю його виступів у період 2016-го проти Путіна, проти системи, щоб називати її фашистською, щоб він заявляв щось із приводу Криму. Вороненков не виступав на зимових акціях опозиції 2011–2012 років, ба більше, не виступав на Болотній 6 травня 2012 року. Тоді протестувальників жорстоко розігнали. Це звичайний шахрай і кар’єрист, якому стало вигідно втекти з Росії, коли його колишні друзі почали за ним ганятися", – заявив Фейгін. Він також наголосив, що депутат дійсно брав участь у протистоянні із ФСБ Росії, але протистояння мало внутрішній характер.

Очевидно, що Вороненков був не просто депутатом як, до прикладу, Ілля Пономарьов. Денис Вороненков перебував у профільному комітеті нацбезпеки РФ і відповідно мав доступ до державної таємниці.

Мабуть, справедливо буде стверджувати, що Вороненков не був значним російським опозиціонером, але у нього в свій час виникли проблеми з російським керівництвом.