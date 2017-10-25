СПОРТ НОВИНИМатч кубка Тайваню між командами Сатрі Ангтонг і Бангкок завершився курйозним пенальтіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Воротар так зрадів відбитому пенальті, що не побачив, як м'яч залетів у ворота, - ВІДЕО
М'яч, після довгого піке, прилетів на землю, і, кілька разів вдарившись об неї залетів у порожні ворота
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Основний час команди зіграли внічию, тому вони повинні були виявити переможця в серії пенальті, повідомляє "Новое время".
За рахунку 19:19 гравець Бангкок на перший погляд невдало пробив пенальті - м'яч потрапив у поперечину. Воротар почав святкувати, вибігши з воріт до своєї команди. Але м'яч, після довгого піке, прилетів на землю, і, кілька разів вдарившись об неї залетів у порожні ворота.
Воротар занадто пізно помітив свою помилку, і йому залишалося лише спостерігати за тим, як м'яч повільно застрибує в сітку.
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25 10 2017 07:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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