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Воротар так зрадів відбитому пенальті, що не побачив, як м'яч залетів у ворота, - ВІДЕО

М'яч, після довгого піке, прилетів на землю, і, кілька разів вдарившись об неї залетів у порожні ворота
Матч кубка Тайваню між командами Сатрі Ангтонг і Бангкок завершився курйозним пенальті
Воротар так зрадів відбитому пенальті, що не побачив, як м printscreen

Основний час команди зіграли внічию, тому вони повинні були виявити переможця в серії пенальті, повідомляє "Новое время".

За рахунку 19:19 гравець Бангкок на перший погляд невдало пробив пенальті - м'яч потрапив у поперечину. Воротар почав святкувати, вибігши з воріт до своєї команди. Але м'яч, після довгого піке, прилетів на землю, і, кілька разів вдарившись об неї залетів у порожні ворота.

Воротар занадто пізно помітив свою помилку, і йому залишалося лише спостерігати за тим, як м'яч повільно застрибує в сітку.

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25 10 2017 07:34
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