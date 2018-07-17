Восени почне курсувати поїзд Київ-Рига

Поїзд Київ-Рига через Мінськ та Вільнюс почне курсувати з 28 вересня поточного року.

"Торішній порядок денний, який був погоджений у Литві, дав результат в цьому році. У нас є поїзд чотирьох столиць (Рига - Вільнюс - Мінськ - Київ), який стартує 28 вересня з Києва. У нас буде пряме авіаційне сполучення між Вільнюсом і Львовом і ряд інших перспективних проектів", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє прес-служба відомства.

Він також зазначив, що товарообіг між двома країнами активно зростає: за підсумками 2017 зростання склало майже 40% і є подальше збільшення.

Міністр також заявив, що крім вже реалізованих рішень, Україна об'єднає зусилля спільно з Польщею і Литвою для створення центру перспективних технологічних інноваційних рішень.

"Україна є пріоритетом номер один для Литви з точки зору євроінтеграційних процесів, це один з головних робочих питань, і Литва готова допомогти Україні максимально. Ми позитивно оцінюємо реформи, які проводяться в Україні в зв'язку з євроінтеграційним напрямом держави, і сподіваємося, що майбутні вибори в Україні не зупинять реформи", - зазначає міністр економіки Литовської Республіки Віргініюс Синкявичюс.

У свою чергу Омелян підкреслив, що вступ у дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стало додатковим імпульсом для активізації українсько-литовського двостороннього торговельного співробітництва, і висловив подяку за активну зацікавленість і увагу Литовської сторони до процесу реформування різних галузей України.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.