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Восьмеро бійців АТО, які воювали в Іловайську, залишаються у полоні

За даними Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, ще 25 військових вважаються зниклими безвісти
У полоні бойовиків на окупованому Донбасі досі залишаються восьмеро українських бійців, які воювали в Іловайському оточенні у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні сепаратистів.
Восьмеро бійців АТО, які воювали в Іловайську, залишаються у полоні Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"За результатами опрацювання повідомляється, що загальні бойові втрати сил АТО під час боїв в районі Іловайська складають 437 осіб (загинуло - 192, отримали поранення - 212, вважаються зниклими безвісти - 25, утримуються в заручниках - 8)", - йдеться у відповіді Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ на запит ВВС Україна.

Дані щодо втрат відрізняються від тих, які раніше оприлюднила Головна військова прокуратура. За її інформацією, лише 29 серпня 2014 року, під час виходу сил АТО з Іловайська загинуло "366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон".

Про те, що у полоні сепаратистів до цього часу залишаються українські бійці, які воювали під Іловайськом, у військовій прокуратурі не повідомляли.

Раніше прес-служба Генпрокуратури України повідомляла, що під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року на території Росії біля кордону з Україною було щонайменше 45 тис. військовослужбовців, до 160 танків і більше тисячі бойових машин піхоти.

 
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18 08 2017 14:30
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