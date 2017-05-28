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Восьмеро людей загинули в результаті стрілянини в Міссісіпі

Серед загиблих заступник місцевого шерифа
Поліція американського штату Міссісіпі повідомляє про вісьмох загиблих внаслідок стрілянини, що сталася у сільській місцевості в окрузі Лінкольн.
Восьмеро людей загинули в результаті стрілянини в Міссісіпі Фото: ap.org

Про це пише AP.

Підозрюваного затримали. Правоохоронці намагаються встановити його мотиви.

Жодної інформації про спільників не надходило. Вважається, що підозрюваний був один.

Сама стрілянина сталася у трьох різних оселях у містечках Бог Чітто та Брукхейвен у ніч на неділю.

Місцева газета Tha Clarion-Ledger опублікувала відео, на якому підозрюваний, вже затриманий поліцією, розповідає, що він розмовляв з дружиною та її сім'єю щодо того, щоб забрати дітей, коли сусіди викликали поліцію.

Чоловік, якого журналісти називають Корі Годбольт, також зізнався, що він мав намір вчинити суїцид, однак у нього закінчилися набої.

Губернатор штату Міссісіпі Філ Брайант назвав те, що сталося, "безглуздою трагедією".

"Кожен день чоловіки і жінки, які носять значок поліцейського, приносять себе в жертву заради захисту всіх нас. І дуже часто ми втрачаємо найкращих з них", – йдеться в заяві губернатора.

Нагадаємо, невідомі обстріляли тролейбус у Харкові в суботу 20 травня.

На Харківському шосе у Києві сталась стрілянина.

Групу реагування патрульної поліції у місті Дубно атакував 23-річний чоловік.

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28 05 2017 20:10
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