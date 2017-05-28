Восьмеро людей загинули в результаті стрілянини в Міссісіпі
Про це пише AP.
Підозрюваного затримали. Правоохоронці намагаються встановити його мотиви.
Жодної інформації про спільників не надходило. Вважається, що підозрюваний був один.
Сама стрілянина сталася у трьох різних оселях у містечках Бог Чітто та Брукхейвен у ніч на неділю.
Місцева газета Tha Clarion-Ledger опублікувала відео, на якому підозрюваний, вже затриманий поліцією, розповідає, що він розмовляв з дружиною та її сім'єю щодо того, щоб забрати дітей, коли сусіди викликали поліцію.
Чоловік, якого журналісти називають Корі Годбольт, також зізнався, що він мав намір вчинити суїцид, однак у нього закінчилися набої.
Губернатор штату Міссісіпі Філ Брайант назвав те, що сталося, "безглуздою трагедією".
"Кожен день чоловіки і жінки, які носять значок поліцейського, приносять себе в жертву заради захисту всіх нас. І дуже часто ми втрачаємо найкращих з них", – йдеться в заяві губернатора.
Нагадаємо, невідомі обстріляли тролейбус у Харкові в суботу 20 травня.
На Харківському шосе у Києві сталась стрілянина.
Групу реагування патрульної поліції у місті Дубно атакував 23-річний чоловік.
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