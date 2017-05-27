Восьмеро військовослужбовців ЗС України поранені від початку доби, – штаб АТО

З початку доби терористичні підрозділи 18 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ. Внаслідок бойових дій вісім військовослужбовців України отримали поранення.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 18 разів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська. Внаслідок бойових дій з початку доби вісім військовослужбовців ЗС України отримали поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 27 травня 2017 року.

На Приморському напрямку близько 6:00 ранку незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції української армії біля селища Чермалик. Не припинялись обстріли в районі Широкиного, Водяного та Гнутового, де бойовики впродовж дня неодноразово вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Поблизу Мар'їнки вони обстріляли укріплення сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку незаконні бандформування щонайменше 5 разів застосовували зброю проти українських військових. Близько 1:00 ночі бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО в районі селища Зайцеве зі 122-мм артилерійських систем. Згодом на тій же ділянці лінії зіткнення вони застосували протитанковий ракетний комплекс. Пізніше з околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону поблизу селища Піски, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У південному передмісті Авдіївки незаконні збройні формування били по укріпленнях з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також зі стрілецької зброї. На Луганському напрямку від початку доби бойовики 2 рази відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Зокрема, поблизу Новозванівки вони обстріляли військовослужбовців ЗС України з автоматичних станкових гранатометів. Також зі стрілецької зброї били поблизу н.п. Донець.

Нагадаємо, за минулу добу двоє українських воїнів зазнали поранень.