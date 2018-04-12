Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Семирічний ютубер за рік заробив 22 мільйони доларів

Райан викладає відеоогляди іграшок майже кожен день
Семирічний американець, який веде канал огляду іграшок Ryan ToysReview, виявився найуспішнішим відеоблогером на YouTube.
Семирічний ютубер за рік заробив 22 мільйони доларів Фото: скріншот

Протягом року він заробив 22 млн доларів.

За даними журналу Forbes, семирічний Райан очолив рейтинг найуспішніших ютуберів протягом року, що закінчився червнем 2018 р. Із червня 2017 р. до червня 2018 р. йому вдалося заробити на своєму каналі 22 млн доларів, на 500 тис. доларів більше, ніж зірці YouTube, відомому акторові Disney Channel Джейку Полу. Ці суми не включають податків і витрат на менеджерів чи юристів.

Канал Ryan ToysReview спрямований переважно на дітей. Восьмирічний хлопець публікує на ньому фільми, в яких робить огляд різних іграшок. У програмі також іноді виступають його батьки та сестри-близнючки. Як розповідає хлопчик, він брав приклад із шведського ютубера PewDiePie та комп’ютерних ігор. Зазвичай іграшки, які з’являються у його каналі, змітають із полиць одразу після публікації ролика.

Оскільки Райан – дитина, 15 % від його доходу перераховується на банківський рахунок, який він зможе використати лише тоді, коли йому виповниться 18 років.

Серед цьогорічних лідерів є канал Dude Perfect, який ведуть п’ять баскетболістів (заробили 20 млн доларів). Наступні найуспішніші ютубери – Даніель Міддлтон (18,5 млн доларів) і Джеффрі Стар (18 млн доларів).

На запитання телеканалу NBC про те, чому інші діти так люблять дивитися його відеоролики, Райан сказав: "Тому що я веселий і смішний".

З тих пір, як батьки Райана зареєстрували канал в березні 2015 року, його відео в цілому подивилися майже 26 мільярдів разів; у каналу - 17,3 млн передплатників.

За даними Forbes, значну частину заробітку (21 млн доларів) забезпечує реклама, яка показується під час роликів, решта - дохід від спонсорських проектів.

Той факт, що він заробляє в основному на рекламі, а не на спонсорах, можна пояснити тим, що аудиторію каналу в основному складають однолітки Райана, які самі не заробляють.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 12 2018 17:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.