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Вовк заявив про необхідність підвищити ціни на газ на 65-70%

Глава НКРЕКП вважає, що переглядати ціну на газ потрібно було раніше
Голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк заявив, що ціни на газ для населення необхідно підвищити на 65-70%.
Вовк заявив про необхідність підвищити ціни на газ на 65-70% Дмитро Вовк. Фото: patriot.donetsk.ua

"Зараз перегляд ціни на газ означає плюс 65-70%", - заявив Вовк журналістам під час підведення підсумків своєї роботи. 

Він додав, що переглядати ціну на газ потрібно було раніше, тоді підвищення не було б таким різким, інформують "Українські новини".

Зараз кубометр газу для населення в Україні коштує 6,9 грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня. 

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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25 05 2018 13:12
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