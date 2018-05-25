Вовк заявив про необхідність підвищити ціни на газ на 65-70%

Глава НКРЕКП вважає, що переглядати ціну на газ потрібно було раніше

Голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк заявив, що ціни на газ для населення необхідно підвищити на 65-70%.

"Зараз перегляд ціни на газ означає плюс 65-70%", - заявив Вовк журналістам під час підведення підсумків своєї роботи.

Він додав, що переглядати ціну на газ потрібно було раніше, тоді підвищення не було б таким різким, інформують "Українські новини".

Зараз кубометр газу для населення в Україні коштує 6,9 грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.