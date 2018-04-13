Вовка не допустили до конкурсу в новий склад НКРЕКП
Відповідне рішення було прийнято конкурсною комісією на засіданні в п'ятницю.
Однією з умов допуску до конкурсу є наявність 5 років стажу в сферах енергетики і комунальних послуг, а у Вовка його немає.
Комісія вказала, що в сфері енергетики у Вовка тільки досвід на посаді голови НКРЕКП, тоді як досвід роботи в інвестиційній компанії ICU не може бути зарахований. "Проблема складна, ми не знаємо, скільки років він займався вугільною промисловістю в ICU", - повідомив голова конкурсної комісії Василь Котко.
Секретар комісії Світлана Голікова зазначила, що Вовк може оскаржити це рішення впродовж двох днів.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу визначення гуртової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.
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