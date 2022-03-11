НОВИНИУ Нідерландах, в провінції Арнем, у вовків будуть стріляти кульками з фарбою, щоб зробити їх менш ручними. Є побоювання, що вовки настільки перестають боятися людей, що можуть становити серйозну небезпеку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вовки перестали боятись людей: у Нідерландах в одній із провінцій вирішили стріляти в них пейнтбольними кульками
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє BBC.
Відповідне рішення ухвалив уряд провінції після того, як у соціальних мережах зʼявилося відео, на якому вовк ходить повз родину в національному парку Хоге-Велюве. Пейнтбольні кулі обрали, аби рейнджери могли бачити, які з них потрапили. Є надія, що це також спонукає вовків триматися на відстані не менше ніж 30 метрів від людей.
Заява місцевої влади не означає, що будь-яка людина з пейнтбольною рушницею може піти в парк і почати стріляти по вовках. Дата початку цього заходу поки невідома, і її проводитимуть люди, уповноважені на це. Згідно із червневим звітом, у країні проживає близько 20 дорослих вовків.
Екологічна організація Faunabescherming вже звинуватила співробітників парку в тому, що вони підгодовують вовків, бо якщо вони стануть надто ручними, їх можна буде класифікувати як "проблемних тварин" та вибракувати.
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03 11 2022 19:54 МЕДІА
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