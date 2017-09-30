Возняк і Циммерман у літаку "Мрія" в Києві нагородили "білих хакерів", – ФОТО
Призові премії кращим учасникам баг-хантінг марафону HackIT Cup вручав співзасновник компанії Apple Computer Стів Возняк і творець пакету програмного забезпечення для шифрування електронної пошти PGP Філіпп Циммерман, пише "Укрінформ".
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Марафон відбувався з 23 по 30 вересня в Харкові і Києві в рамках III міжнародного форуму з кібербезпеки HackIT-2017.
Призовий фонд кубка – 25 000 хакенів (1 хакен =1 долару США).
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Як повідомляє сайт Hackit.ua, учасниками марафону стали 30 "білих " хакерів" з України, Франції, Німеччини, Швеції, Пакистану, Індії, Єгипету, Росії, Бельгії, США, Іраку, Нідерландів.
Учасники марафону перевірили на міцність 5 програмних продуктів, які для злому надали їх власники – великі українські компанії.
"Такий злам програмного забезпечення на прохання його створювачів називається "білим хакерством". Ми вже кілька років працюємо над створенням в Україні спільноти фахівців з кібербезпеки. Марафон – спосіб привернути і заохотити кращих. Хто знайде більше вразливостей, отримає найбільшу частку призового фонду в 25 тисяч хакенів", – пояснив організатор міжнародного форуму з кібербезпеки HackIT Микита Книш.
Фото: ukrinform.ua
Хакени – спеціальна українська криптовалюта для тих, хто надає і отримує послуги у сфері кібербезпеки. Її презентація відбулася на форумі HackIT 23 вересня. За номіналом 1 хакен дорівнює 1 долару.
На HackIT-2017 відбувся перший публічний виступ в Україні Раяна Лекі (підприємець і хакер зі світовим визнанням, засновник компанії CryptoSeal, що стала частиною CloudFlare – одного з найбільших у світі сервісів захисту від DdoS-атак).
HackIT-2017 став першим великим професійним заходом, де фахівці обговорили атаку вірусу NotPetya. Тут також представили понад 20 доповідей та воркшопів, конкурс стартапів в області кібербезпеки, конкурс "Кібердетектив" і змагання CTF в кіберспортивному стилі.
Ідею з нагородженням всередині літака "Мрія" запропонував генеральний партнер форуму HackIT – проект CyberGuard державної компанії "Укроборонпром".
Нагадаємо, команда dcua з КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2016 році визнана кращою з 12 тис. команд "білих" хакерів з усього світу за результатами рейтингу CTFtime.
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