Вперше до Києва: голова МЗС Британії везе 8 млн фунтів у новому пакеті підтримки

Британський уряд виділяє 3 мільйони фунтів на відновлення життєво важливої інфраструктури й іще 5 мільйонів на "зернову ініціативу".

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відправився до Києва, щоб зустрітися з українським керівництвом і пообіцяв підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги над росією, передає Reuters.

У заяві його офісу, опублікованій вранці в п'ятницю, 25 листопада, йдеться, що Клеверлі вирушив в Україну, яка цього тижня постраждала від найруйнівніших російських авіаударів за своєю енергетичною інфраструктурою досі протягом кількох місяців війни.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив тут з перших рук, як британські зусилля допомагають хоробрим громадянам чинити опір і відновлюватися. Наша підтримка триватиме доти, доки буде потрібно для відновлення цієї чудової країни", — наголосив міністр.

Відтак британський уряд виділяє 3 мільйони фунтів на відновлення життєво важливої інфраструктури й іще 5 мільйонів на "зернову ініціативу".