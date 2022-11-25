Вперше до Києва: голова МЗС Британії везе 8 млн фунтів у новому пакеті підтримки
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі відправився до Києва, щоб зустрітися з українським керівництвом і пообіцяв підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги над росією, передає Reuters.
У заяві його офісу, опублікованій вранці в п'ятницю, 25 листопада, йдеться, що Клеверлі вирушив в Україну, яка цього тижня постраждала від найруйнівніших російських авіаударів за своєю енергетичною інфраструктурою досі протягом кількох місяців війни.
"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив тут з перших рук, як британські зусилля допомагають хоробрим громадянам чинити опір і відновлюватися. Наша підтримка триватиме доти, доки буде потрібно для відновлення цієї чудової країни", — наголосив міністр.
Відтак британський уряд виділяє 3 мільйони фунтів на відновлення життєво важливої інфраструктури й іще 5 мільйонів на "зернову ініціативу".
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