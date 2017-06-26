Вперше Королівську гвардію в Букінгемському палаці очолила жінка

Королівську гвардію було створено в Британії в середині XVII століття

Першою жінкою, яка отримала посаду капітана Королівської гвардії в Букінгемському палаці, стала 24-річна Меган Куото.

Церемонія зміни варти проходила в понеділок вранці, коли Меган Куото встала на чолі 40 військовиків, повідомляє The Guardian.

"Я просто намагаюся виконувати свою роботу якнайкраще і при цьому залишаюся скромною", - сказала Куото.

Вона додала, що рада, що саме їй надали таку честь.

Зазначимо, що королівську гвардію було створено в Британії в середині XVII століття, і вона є частиною британської армії, виконуючи завдання з охорони монарха.

Нагадаємо, що екс-міністр оборони Японії Юріко Коїке стала першою жінкою-губернатором Токіо.