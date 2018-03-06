Вперше в історії Іспанії прем'єр-міністром став атеїст

Складаючи присягу, він попросив, щоб на цій церемонії не було традиційних у таких випадках хреста і Біблії

Соціаліст Педро Санчес став новим прем'єр-міністром Іспанії. Санчес став першим атеїстом в історії країни на посаді голови уряду.

46-річний лідер соціалістів отримав підтримку шести інших іспанських партій і зайняв місце Маріано Рахоя, який пішов з прем'єрської посади після корупційного скандалу. Санчес має намір керувати урядом щонайменше два роки, що залишилися до наступних парламентських виборів.

Протягом короткої церемонії присяги в королівській резиденції в Мадриді Педро Санчес пообіцяв виконувати свої обов'язки, керуючись совістю та честю, залишатися лояльним королеві і захищати конституцію країни як її основний закон, інформує ВВС.



Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що Педро Санчес став ініціатором усунення з посади попереднього прем'єра Рахоя. Саме він домігся в парламенті країни голосування, що оголосило вотум недовіри Маріано Рахою.

Причиною став гучний скандал навколо секретного виборчого фонду Народної партії, яким вона користувалася з 1999 по 2005 рік.



Фото: EPA/UPG

Рахой став першим в сучасній історії Іспанії прем'єром, якому парламент оголосив вотум недовіри.