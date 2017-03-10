CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ зоні проведення АТО бойовики вперше від початку "шкільного перемир'я" обстріляли позиції українських військових з реактивної системи залпового вогню "Град".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вперше з початку "шкільного перемир’я" бойовики застосували "Град", - штаб
Близько 16:00 бойовики випустили 15 снарядів по українських позиціях біля Гнутово
Фото: 24tv.ua
В 16:00 бойовики випустили 15 снарядів з "Граду" по опорним пунктам сил АТО на підступах до Гнутово Донецької обл.
Також у штабі АТО повідомили, що стан двох бійців, поранених під час обстрілу Гнутово та Авдіївки оцінюється як задовільний.
"Постраждалим відразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їх здоров'я задовільний", - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook."
Всього з півночі в зоні АТО зафіксовано чотири випадки порушення перемир'я з боку противника.
Як повідомляв iPress.ua, незаконні збройні формуваннястаном на 10.00 3 жовтня вже двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого двоє бійців Збройних сил України були поранені.
Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець загинув на Донбасі.
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03 10 2017 19:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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