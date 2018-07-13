Вперше за два роки з'явилося відео з Сенцовим у колонії

Ролик було знято на 18-й день голодування політв'язня

У мережі з'явилися унікальні кадри за участю українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії.

Це перше відео за два роки. Так Сенцов виглядав приблизно місяць тому, на 18-й день голодування, повідомляє "Крим.Реалії".

Ролик було записано, коли йому телефонувала екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак і її матір - член Ради федерації Людмила Нарусова.

"Тут не санаторій, але цинги в мене немає. Не переживайте", - говорить Сенцов на відео.

Нагадаємо, мати українського режисера, політв’язня Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

У Кремлі заявили, що про клопотання дізналися зі ЗМІ і "не можуть ставитися до нього як до офіційного звернення".