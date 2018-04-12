"Золотий м'яч" вручили найкращій футболістці, а ведучого церемонії звинуватили в сексизмі

Французький тижневик France Football в 63-й раз вручив одну з головних футбольних нагород "Золотий м'яч".Церемонія нагородження пройшла в Парижі 3 грудня.

Найкращим європейським футболістом 2018 року став півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч. Вперше в історії "Золотий м'яч" вручили найкращій футболістці. Перемогу здобула 23-річна нападаюча збірної Норвегії та французького "Ліона" Пекла Хегерберг, інформує Meduza.

Під час нагородження Пекла Хегерберг виголосила промову про те, що жінки повинні вірити в себе. Вона також подякувала тренеру і колегам з команди, зазначивши, що без них не отримала б нагороду. Потім до Хегерберг звернувся ведучий церемонії французький діджей Мартін Сольвейг. Він запитав у футболістки, чи вміє вона танцювати тверк. Хегерберг коротко сказала "Ні" і спробувала піти зі сцени.

Як зазначає The Guardian, після цього Хегерберг неохоче погодилася станцювати з французьким футболістом Давідом Жинолою. Крім того, вона станцювала з Сольвейгом під пісню Френка Сінатри.

Спортсмени, журналісти та глядачі звинуватили Мартіна Сольвейга в дискримінації жінок. "Ще один приклад обурливого сексизму, який все ще існує в спорті, — заявив британський тенісист Енді Маррей в сториз в інстаграмі. — Чому жінка все ще повинна миритися з цим лайном?" Жіночий футбольний клуб "Рома" назвав Сольвейга "новим ідіотом дня". Спортивний журналіст Грант Вал з Sports Illustrated описав те, що трапилося як "повний відстій".

Вже після церемонії Мартін Сольвейг в твіттері попросив вибачення у всіх, кого міг образитися, і підкреслив, що завжди шанобливо ставився до жінок. Сольвейг пояснив, що запрошував Хегерберг танцювати з ним під пісню Сінатри, а не показати тверк. За його словами, причиною непорозуміння стало те, що він недостатньо добре знає англійську мову. Діджей також розповів, що після церемонії поговорив з Хегерберг. "Вона сказала мені, що зрозуміла, що це був жарт", — повідомив Сольвейг. Він опублікував фото, де тисне руку футболістці.

Пекла Хегерберг заявила BBC Sport, що не вважає вислів Мартіна Сольвейга сексуальним домаганням. Вона розповіла, що після церемонії Сольвейг підійшов до неї поговорити. "Він був дуже засмучений через те, що сталося", — сказала футболістка. Вона зазначила, що взагалі не думала про це під час церемонії, а просто була щаслива виграти "Золотий м'яч". Вона назвала свою перемогу "фантастичним днем для жіночого футболу".

Нагадаємо, у матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу, який проходить в Нью-Йорку, 31-а ракетка світу, француженка Алізе Корне отримала попередження від судді за те, що зняла футболку на корті. Варто зазначити, що покарання тенісистки викликало суперечки про подвійні стандарти на US Open. Зокрема, колишній капітан збірної Великобританії в Кубку Федерації Джуді Маррей в своєму Twitter нагадала, що чоловіків не попереджають, якщо вони переодягаються на корті.