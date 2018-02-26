Впродовж дня троє бійців ЗСУ отримали поранення на Донбасі

Всього з початку доби зафіксовано чотири ворожих обстріли

Троє військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення в понеділок внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань на сході України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"З початку доби зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України з боку окупантів. Внаслідок ворожого вогню поранення дістали троє військовослужбовців", - йдеться у звіті.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на невелику кількість обстрілів, бойовики продовжують провокації до бойових протистоянь на деяких ділянках лінії розмежування.

"На донецькому напрямку, на приморській ділянці нашої оборони, противник вів вогонь з 82-мм мінометів поблизу Лебединського. Міномети калібру 120 мм загарбники застосували по опорних пунктах сил АТО біля населеного пункту Піски. В районі Кам'янки ворог обстріляв українських захисників зі стрілецької зброї", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби 25 лютого бойовики п'ять разів обстрілювали позиції сил АТО. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення.