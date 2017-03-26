Впродовж доби на Донбасі поранено чотирьох військових ЗСУ

Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранення дістали четверо українських військовослужбовців.

"Російсько-терористичні війська 46 разів обстріляли позиції українських військових. Значна кількість обстрілів відбувалася з використанням важкого озброєння", - повідомляє прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні.

На Маріупольському напрямку ворог бив по морських піхотинцях поблизу Водяного з артилерійських систем 122-мм калібру. Опорні пункти поряд із Гнутовим і Водяним агресор обстрілював з мінометів 120- і 82-мм калібру. По захисниках Лебединського били зі 120-мм мінометів. Танки вели вогонь по українських військових у Новотроїцькому та Широкиному, потім до обстрілу приєдналися снайпери.

На Донецькому напрямку захисників Троїцького ворог накривав вогнем з артилерійських систем 152-мм калібру, а також з мінометів 120 і 82 мм. Опорні пункти поблизу Авдіївки і Луганського - зі 120-мм мінометів. Із гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Верхньоторецького, Троїцького, Авдіївки і Луганського.

На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з ПТРК і стрілецької зброї в районі Новозванівка.

Зазначимо, Авдіївку Донецької обл. бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків. Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.