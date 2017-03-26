Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Впродовж доби на Донбасі поранено чотирьох військових ЗСУ

Зафіксовано 46 обстрілів
Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранення дістали четверо українських військовослужбовців.
Впродовж доби на Донбасі поранено чотирьох військових ЗСУ Фото: EPA/UPG

"Російсько-терористичні війська 46 разів обстріляли позиції українських військових. Значна кількість обстрілів відбувалася з використанням важкого озброєння", - повідомляє прес-центр  штабу АТО у вечірньому зведенні.

На Маріупольському напрямку ворог бив по морських піхотинцях поблизу Водяного з артилерійських систем 122-мм калібру. Опорні пункти поряд із Гнутовим і Водяним агресор обстрілював з мінометів 120- і 82-мм калібру. По захисниках Лебединського били зі 120-мм мінометів. Танки вели вогонь по українських військових у Новотроїцькому та Широкиному, потім до обстрілу приєдналися снайпери.

На Донецькому напрямку захисників Троїцького ворог накривав вогнем з артилерійських систем 152-мм калібру, а також з мінометів 120 і 82 мм. Опорні пункти поблизу Авдіївки і Луганського - зі 120-мм мінометів. Із гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Верхньоторецького, Троїцького, Авдіївки і Луганського.

На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з ПТРК і стрілецької зброї в районі Новозванівка.

Зазначимо, Авдіївку Донецької обл. бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків. Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.

Нагадаємо, в зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2017 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.