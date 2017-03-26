Впродовж доби на Донбасі поранено чотирьох військових ЗСУ
"Російсько-терористичні війська 46 разів обстріляли позиції українських військових. Значна кількість обстрілів відбувалася з використанням важкого озброєння", - повідомляє прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні.
На Маріупольському напрямку ворог бив по морських піхотинцях поблизу Водяного з артилерійських систем 122-мм калібру. Опорні пункти поряд із Гнутовим і Водяним агресор обстрілював з мінометів 120- і 82-мм калібру. По захисниках Лебединського били зі 120-мм мінометів. Танки вели вогонь по українських військових у Новотроїцькому та Широкиному, потім до обстрілу приєдналися снайпери.
На Донецькому напрямку захисників Троїцького ворог накривав вогнем з артилерійських систем 152-мм калібру, а також з мінометів 120 і 82 мм. Опорні пункти поблизу Авдіївки і Луганського - зі 120-мм мінометів. Із гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Верхньоторецького, Троїцького, Авдіївки і Луганського.
На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з ПТРК і стрілецької зброї в районі Новозванівка.
Зазначимо, Авдіївку Донецької обл. бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків. Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.
Нагадаємо, в зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.
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