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Впродовж минулого року загинуло 211 військових, - Порошенко

За 4 км від місяця візиту Порошенка відбувся обстріл
Протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових збройних сил України.
Впродовж минулого року загинуло 211 військових, - Порошенко Фото: УНІАН

Про це в Маріуполі заявив Петро Порошенко. 

"Лише протягом цього року 211 військовослужбовців ЗСУ віддали своє життя за мир і свободу", - заявив Порошенко, інформує "Українська правда".

 Він посмертно нагородив званням Герой України 21-річного Микиту Ярового, який загинув у бою біля селища Луганське.

Президент також повідомив, що у суботу під час його перебування в районі Широкиного за 4 км від них відбувся обстріл та спроба штурму.

"Ми маємо справу з російським ворогом, у якого нічого святого, навіть Різдва. Жодної тиші, про яку домовлено в Мінську, так і не настало. Навіть зараз коли ми були поблизу Широкиного за 4 км від нас був артилерійських обстріл і спроба штурмових дій", - заявив Порошенко.

Президент та делегація сенаторів США вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих в АТО.

Загалом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.

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31 12 2016 19:32
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