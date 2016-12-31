Впродовж минулого року загинуло 211 військових, - Порошенко
Про це в Маріуполі заявив Петро Порошенко.
"Лише протягом цього року 211 військовослужбовців ЗСУ віддали своє життя за мир і свободу", - заявив Порошенко, інформує "Українська правда".
Він посмертно нагородив званням Герой України 21-річного Микиту Ярового, який загинув у бою біля селища Луганське.
Президент також повідомив, що у суботу під час його перебування в районі Широкиного за 4 км від них відбувся обстріл та спроба штурму.
"Ми маємо справу з російським ворогом, у якого нічого святого, навіть Різдва. Жодної тиші, про яку домовлено в Мінську, так і не настало. Навіть зараз коли ми були поблизу Широкиного за 4 км від нас був артилерійських обстріл і спроба штурмових дій", - заявив Порошенко.
Президент та делегація сенаторів США вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих в АТО.
Загалом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: