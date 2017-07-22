Впровадження накопичувальної пенсійної системи почнеться у 2021 році, - Рева
"Ми об'єктивно оцінюємо економічну ситуацію, і, я сподіваюся на те, що впровадження другого рівня пенсійної системи можна почати у 2021 році", - заявив Рева, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Голова Мінсоцполітики також зазначив, що саме у 2021 році в Україні зрівняється пенсійний вік для чоловіків і жінок.
При цьому середня зарплата по країні на той час має зрости до 11 тис. грн, що є передумовою.
"Тобто, сподіваюся, у нас будуть всі передумови для введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення", - наводить слова Реви прес-служба.
Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".
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