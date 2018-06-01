ВПС США показали перехоплення російських винищувачів над Балтією, - ВІДЕО

Російський літак не передавав відповідні коди, необхідні для контролю руху в повітрі, і не мав плану польоту

Місія НАТО, що бере участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.

"Перехоплення - це звичайне явище, і пілоти ВПС США регулярно проводять їх безпечним і професійним чином", - йдеться в публікації, опублікованій на сайті американської армії Dvids.

На відеозаписі демонструється виліт літаків F-15 ВПС США для супроводу двох російських винищувачів Су-30 (1 хв. 39 сек) в міжнародному повітряному просторі Балтії, що відбувся 23 листопада минулого року. Як повідомляється, російський літак не передавав відповідні коди, необхідні для контролю руху в повітрі, і не мав плану польоту.

З другої хвилини на відеозаписі можна побачити ще одне перехоплення російських винищувачів в міжнародному повітряному просторі Балтії. Цей інцидент відбувся 13 грудня 2017 року. Літаки НАТО піднімались у повітря з тих же причин, що і попереднього разу.

"Пілоти з 493-ї експедиційної винищувальної ескадрильї професійно виконали перехоплення і діяли в міжнародному повітряному просторі у згідно з усіма відповідними міжнародними правилами польотів і стандартами безпеки", - йдеться в повідомленні.