ВПС США показали перехоплення російських винищувачів над Балтією, - ВІДЕО
"Перехоплення - це звичайне явище, і пілоти ВПС США регулярно проводять їх безпечним і професійним чином", - йдеться в публікації, опублікованій на сайті американської армії Dvids.
На відеозаписі демонструється виліт літаків F-15 ВПС США для супроводу двох російських винищувачів Су-30 (1 хв. 39 сек) в міжнародному повітряному просторі Балтії, що відбувся 23 листопада минулого року. Як повідомляється, російський літак не передавав відповідні коди, необхідні для контролю руху в повітрі, і не мав плану польоту.
З другої хвилини на відеозаписі можна побачити ще одне перехоплення російських винищувачів в міжнародному повітряному просторі Балтії. Цей інцидент відбувся 13 грудня 2017 року. Літаки НАТО піднімались у повітря з тих же причин, що і попереднього разу.
"Пілоти з 493-ї експедиційної винищувальної ескадрильї професійно виконали перехоплення і діяли в міжнародному повітряному просторі у згідно з усіма відповідними міжнародними правилами польотів і стандартами безпеки", - йдеться в повідомленні.
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