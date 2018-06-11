ВПС США показали, як російський СУ-27 перехопив літак США над Чорним морем
Американаська сторона назвала дії росіян небезпечними, оскільки СУ-27 на великій швидкості летів прямо навпроти літака ВПС США, наражаючи на небезпеку пілотів і членів екіпажу, повідомляється на сайті ВПС США.
СУ-27 здійснив додатковий маневр, зблизившись з EP-3 і застосувавши форсаж (режим реактивних двигунів для тимчасового збільшення тяги). Екіпаж EP-3 повідомив про турбулентність після першої взаємодії і вібрації від другої. Тривалість перехоплення становила приблизно 25 хвилин.
У ВПС США відзначили, що хоча російські військові мають право здійснювати маневри, перебуваючи в міжнародному повітряному просторі, це взаємодія була безвідповідальною.
"Ми очікуємо, що вони будуть поводитися відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для забезпечення безпеки і запобігання інцидентів, включаючи Угоду 1972 року про запобігання інцидентів над і у відкритому морі (INCSEA). Небезпечні дії підвищують ризик помилкового розрахунку і можливості зіткнень в повітрі", - йдеться у повідомленні.
Літак США діяв відповідно до міжнародного права і не провокував цю російську діяльність, зазначили американські військові.
Нагадаємо, що місія НАТО, яка взяла участь в охороні повітряного простору Балтії, опублікувала відео двох перехоплень російських винищувачів Су-30.
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