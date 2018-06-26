CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРада національної безпеки і оборони України (РНБО) спільно з Кабінетом Міністрів та комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки готують законопроект про зняття обмежень на приватизацію державних оборонних підприємств.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБО, Кабмін і ВР готуються зняти обмеження на приватизацію державних оборонних підприємств
РНБО планує дозволити приватизацію оборонних підприємств в Україні
Фото: unian.ua
Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу у вівторок в Києві.
"Ми проводимо активну роботу з Кабінетом Міністрів, і з Верховною Радою, зокрема з профільним комітетом, щоб на законодавчому рівні зняти будь-які обмеження щодо приватизації державних оборонних підприємств, а також інвестування, зокрема залучення зарубіжних інвестицій в ці підприємства, що на сьогоднішній день жорстко обмежує українське законодавство", – цитує секретаря РНБО "Інтерфакс-Україна".
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26 06 2018 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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