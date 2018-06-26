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РНБО, Кабмін і ВР готуються зняти обмеження на приватизацію державних оборонних підприємств

РНБО планує дозволити приватизацію оборонних підприємств в Україні
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) спільно з Кабінетом Міністрів та комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки готують законопроект про зняття обмежень на приватизацію державних оборонних підприємств.
РНБО, Кабмін і ВР готуються зняти обмеження на приватизацію державних оборонних підприємств Фото: unian.ua

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов на брифінгу у вівторок в Києві.

"Ми проводимо активну роботу з Кабінетом Міністрів, і з Верховною Радою, зокрема з профільним комітетом, щоб на законодавчому рівні зняти будь-які обмеження щодо приватизації державних оборонних підприємств, а також інвестування, зокрема залучення зарубіжних інвестицій в ці підприємства, що на сьогоднішній день жорстко обмежує українське законодавство", – цитує секретаря РНБО "Інтерфакс-Україна".

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26 06 2018 16:58
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