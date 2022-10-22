Вранці 22 жовтня росіяни випустили по Україні 33 крилаті ракети

Сили протиповітряної оборони збили 18 ракет

Сили протиповітряної оборони України збили 18 ракет окупантів, випущених із літаків з території рф та Чорного моря.

Повідомляє Оперативний ЗСУ в Telegram

"Вранці 22 жовтня ворог атакував Україну щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, окупанти атакували з кораблів із акваторії Чорного моря крилатими ракетами Калібр. Усього - 16 пусків", - йдеться у повідомленні.

ППО 18 із них успішно збила.

У зонах відповідальності повітряного командування Південь, повітряного командування Центр, повітряного командування Захід Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:

13 КР Х-101/Х-555;

5 КР Калібр.

Нагадаємо, ранок 22 жовтня розпочався в Україні з масованого обстрілу росіянами. Вибухи пролунали у Київській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській областях. У Чернівецькій - спрацювала ППО, ворожу ракету збили над озером.