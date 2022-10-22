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Вранці 22 жовтня росіяни випустили по Україні 33 крилаті ракети
Фото: EPA
Сили протиповітряної оборони України збили 18 ракет окупантів, випущених із літаків з території рф та Чорного моря.
Повідомляє Оперативний ЗСУ в Telegram.
"Вранці 22 жовтня ворог атакував Україну щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, окупанти атакували з кораблів із акваторії Чорного моря крилатими ракетами Калібр. Усього - 16 пусків", - йдеться у повідомленні.
ППО 18 із них успішно збила.
У зонах відповідальності повітряного командування Південь, повітряного командування Центр, повітряного командування Захід Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:
13 КР Х-101/Х-555;
5 КР Калібр.
Нагадаємо, ранок 22 жовтня розпочався в Україні з масованого обстрілу росіянами. Вибухи пролунали у Київській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській областях. У Чернівецькій - спрацювала ППО, ворожу ракету збили над озером.
Як повідомлялося, у Луцьку ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури.
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22 10 2022 12:42 МЕДІА
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