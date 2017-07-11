ВРП призначила безстроково суддю, яка позбавляла водійських прав автомайданівців
Про це йдеться у повідомленні ВРП.
Доповідачем по дисциплінарному провадженні і по призначенню Захарчук безстроково була одна і та ж член ВРП, а також переможець конкурсу до Верховного суду - Алла Лесько, зазначає адвокат Небесної сотні Роман Маселко.
"Важливо відзначити, що справа Захарчук, а саме відсутність вмотивованого рішення по ній, а також повне ігнорування доказів, наданих адвокатами потерпілих стало одним з підстав для негативного висновку ГРД (Громадська рада доброчесності – ред.) стосовно А. Лесько", - додає Маселко.
На його думку, "тепер потрібно було довести - Лесько і ВРП були праві щодо Захарчук і нічого вона не порушувала".
Адвокат підкреслив, що ВРП закрила очі на порушення, допущені Захарчук при розгляді справи.
"Бо ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів - ред.) розглядала скаргу на неї та закрила провадження ... у зв’язку з відсутністю будь-яких порушеннях у її діях", - розповів він.
За його словами, діюча Вища кваліфікаційна комісія суддів очолювана С. Козьяковим у червні 2016 року не знайшла у її діях жодних порушень, а в липні 2016 рекомендувала її обрати безстроково.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту заступникові начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолію Серединському, якого підозрюють у координації дій спецпідрозділів "Беркуту" під час Євромайдану.
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