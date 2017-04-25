ВРП вільнила суддю Верховного Суду через порушенням вимог щодо несумісності

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади суддю Верховного суду Ігоря Самсіна за порушення вимог щодо несумісності.

Вища рада правосуддя розглянула справу про несумісність роботи щодо Ігоря Самсіна, відкриту за зверненнями Мін'юсту. У результаті суддю ВСУ звільнили з посади за те, що він із 16 вересня 2010 по 11 квітня 2014 року обіймав посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформує прес-служба ВРП.

Доповідач з цього питання член Вищої ради правосуддя Наталія Волковицька повідомила, що зазначені у зверненнях Міністерства юстиції України підстави щодо заборони обіймати посаду судді, зокрема порушення суддею вимог щодо несумісності, були підтверджені під час перевірки.

Як відомо, в жовтні 2014 року Самсін пішов у відставку з посади голови ВККС і став суддею Верховного Суду.

Самсіна обрали до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року, а 30 березня 2006 року на організаційному засіданні комісії - її головою. 16 вересня 2010 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України його обрали головою комісії.

Згідно із законом "Про очищення влади" Самсін підпадав під люстрацію як чиновник, який працював в часи правління президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, призначеного для розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.