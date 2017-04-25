ВРП вільнила суддю Верховного Суду через порушенням вимог щодо несумісності
Вища рада правосуддя розглянула справу про несумісність роботи щодо Ігоря Самсіна, відкриту за зверненнями Мін'юсту. У результаті суддю ВСУ звільнили з посади за те, що він із 16 вересня 2010 по 11 квітня 2014 року обіймав посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інформує прес-служба ВРП.
Доповідач з цього питання член Вищої ради правосуддя Наталія Волковицька повідомила, що зазначені у зверненнях Міністерства юстиції України підстави щодо заборони обіймати посаду судді, зокрема порушення суддею вимог щодо несумісності, були підтверджені під час перевірки.
Як відомо, в жовтні 2014 року Самсін пішов у відставку з посади голови ВККС і став суддею Верховного Суду.
Самсіна обрали до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішенням VII з'їзду суддів України від 3 листопада 2005 року, а 30 березня 2006 року на організаційному засіданні комісії - її головою. 16 вересня 2010 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України його обрали головою комісії.
Згідно із законом "Про очищення влади" Самсін підпадав під люстрацію як чиновник, який працював в часи правління президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, призначеного для розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану