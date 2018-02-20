ПОЛІТИКА НОВИНИУ вівторок, 20 лютого, Вища рада правосуддя звільнила суддю Сихівського районного суду Львова Еллу Радченко, яка своєю ухвалою заборонила зносити незаконно побудований ресторан у Львові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВРП вперше звільнила львівську суддю через порушення присяги
Радченко звільнили на підставі п. 3 ч. 6 ст 126 Конституції України
Фото: www.vru.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВРП.
Як повідомляє Zaxid.net, суддю Радченко звільнили на підставі п. 3 ч. 6 ст 126 Конституції України. Згідно з нею, суддю може бути притягнено до дисциплінарної відповідальності через "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді".
Видання поспілкувалося з трьома суддями, за свідченням яких, це перший випадок звільнення з роботи судді у Львові за порушення суддівської присяги.
Нагадаємо, у листопаді Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва.
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20 02 2018 19:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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