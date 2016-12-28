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Верховна Рада опублікувала держбюджет на 2017 рік

Обсяг дефіциту держбюджету встановлений на рівні 77,55 млрд грн
Закон України №1801-19 від 21 грудня 2016 року Про державний бюджет України на 2017 рік опублікований на сайті Верховної Ради України.
Верховна Рада опублікувала держбюджет на 2017 рік Фото: 112.ua

Згідно з документом, доходи державного бюджету визначені в сумі 731,03 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 673,74 млрд грн, доходи спеціального фонду - 57,3 млрд грн.

Витрати держбюджету визначені в сумі 800,02 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 739,7 млрд грн, витрати спеціального - 60,32 млрд грн.

Таким чином, обсяг дефіциту держбюджету встановлений на рівні 77,55 млрд грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 62,34 млрд грн, спеціального фонду - 15,2 млрд грн.

Граничний обсяг державного боргу встановлено на рівні 1,717 трлн грн, граничний обсяг гарантованого державою боргу - 579,4 млрд грн.

Крім того, прожитковий мінімум встановлено в 2017 році з 1 січня на рівні 1544 грн, з 1 травня - 1624 грн, з 1 грудня - 1700 грн. Мінімальна зарплата у 2017-му встановлена на рівні 3,2 тис грн, у погодинному розмірі - 19,34 грн.

Нагадаємо, що Верховна Рада на вечірньому засіданні 20 грудня прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №5132, метою якого є збільшення ресурсної бази для державного бюджету на 2017 рік.

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28 12 2016 09:08
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