Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ВРУ ввела обов’язкову сертифікацію енергоефективності будівель

Мінімальні вимоги до енергоефективності будівель будуть переглядатися раз на 5 років.
Верховна Рада ввела обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель і об'єктів будівництва.
ВРУ ввела обов’язкову сертифікацію енергоефективності будівель

За прийняття в цілому законопроекту проголосували 259 депутатів.

Відповідно до нього, передбачається введення обов'язкової сертифікації енергоефективності для об'єктів будівництва, будівель і частин будівель, що здаються в оренду на строк більше 1 року, для будівель з опалювальною площею більше 250 кв. м, у яких розташовані державні органи, пише "Інтерфакс-Україна".

Така сертифікація також обов'язкова для об'єктів будівництва із середнім і значним класом наслідків.
Клас енергетичної ефективності будівель, що приймаються в експлуатацію, має бути не нижче мінімальних вимог з енергетичної ефективності, що діють на дату початку виконання будівельних робіт.

Положення закону про обов'язкову сертифікацію не будуть поширюватися на об'єкти культурної спадщини, будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку і оборони, складські приміщення, культові споруди (наприклад церкви), тимчасові споруди.

Також дія закону не поширюватиметься на будівлі, що стоять окремо, з опалювальною площею менше 50 кв. м та індивідуальні будівлі.

Сертифікація буде проводитися на договірних засадах із метою визначення фактичних показників енергоефективності будівель і оцінки їхньої відповідності мінімальним вимогам до енергоефективності, які будуть установлюватися Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Мінімальні вимоги до енергоефективності будівель будуть переглядатися раз на 5 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2017 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.