ВРУ ввела обов’язкову сертифікацію енергоефективності будівель

Мінімальні вимоги до енергоефективності будівель будуть переглядатися раз на 5 років.

Верховна Рада ввела обов'язкову сертифікацію енергоефективності будівель і об'єктів будівництва.

За прийняття в цілому законопроекту проголосували 259 депутатів.

Відповідно до нього, передбачається введення обов'язкової сертифікації енергоефективності для об'єктів будівництва, будівель і частин будівель, що здаються в оренду на строк більше 1 року, для будівель з опалювальною площею більше 250 кв. м, у яких розташовані державні органи, пише "Інтерфакс-Україна".

Така сертифікація також обов'язкова для об'єктів будівництва із середнім і значним класом наслідків.

Клас енергетичної ефективності будівель, що приймаються в експлуатацію, має бути не нижче мінімальних вимог з енергетичної ефективності, що діють на дату початку виконання будівельних робіт.

Положення закону про обов'язкову сертифікацію не будуть поширюватися на об'єкти культурної спадщини, будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку і оборони, складські приміщення, культові споруди (наприклад церкви), тимчасові споруди.

Також дія закону не поширюватиметься на будівлі, що стоять окремо, з опалювальною площею менше 50 кв. м та індивідуальні будівлі.

Сертифікація буде проводитися на договірних засадах із метою визначення фактичних показників енергоефективності будівель і оцінки їхньої відповідності мінімальним вимогам до енергоефективності, які будуть установлюватися Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Мінімальні вимоги до енергоефективності будівель будуть переглядатися раз на 5 років.