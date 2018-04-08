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Врятовані з печери в Таїланді футболісти пройшли посвяту в ченці

Зокрема, так вони вшанували пам'ять дайвера, який загинув під час рятувальної операції
11 підлітків, які в червні загубилися в затопленій печері в Таїланді, завершили дев'ятиденну посвяту в буддійські ченці.
Врятовані з печери в Таїланді футболісти пройшли посвяту в ченці Фото: afp.com

Про це повідомляє BBC News.

У Таїланді такі заходи традиційні для чоловіків, які пережили тяжку подію. Водночас так вони вшанували пам'ять дайвера, який загинув під час рятувальної операції.

Після обряду діти переодяглися в цивільний одяг на знак повернення до звичайного життя.

Тренер, який провів з ними в печерах понад два тижні, залишився в монастирі на триваліший термін. Ще один підліток не проходив обряд, адже сповідує християнство.


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: afp.com


Фото: afp.com

Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера. 6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон. Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. 10 липня з печери евакуювали всіх 12 підлітків і тренера команди.

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04 08 2018 22:30
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