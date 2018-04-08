Врятовані з печери в Таїланді футболісти пройшли посвяту в ченці
Про це повідомляє BBC News.
У Таїланді такі заходи традиційні для чоловіків, які пережили тяжку подію. Водночас так вони вшанували пам'ять дайвера, який загинув під час рятувальної операції.
Після обряду діти переодяглися в цивільний одяг на знак повернення до звичайного життя.
Тренер, який провів з ними в печерах понад два тижні, залишився в монастирі на триваліший термін. Ще один підліток не проходив обряд, адже сповідує християнство.
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Фото: afp.com
Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера. 6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон. Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. 10 липня з печери евакуювали всіх 12 підлітків і тренера команди.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей