Врятовані з печери в Таїланді футболісти пройшли посвяту в ченці

Зокрема, так вони вшанували пам'ять дайвера, який загинув під час рятувальної операції

11 підлітків, які в червні загубилися в затопленій печері в Таїланді, завершили дев'ятиденну посвяту в буддійські ченці.

Про це повідомляє BBC News.

У Таїланді такі заходи традиційні для чоловіків, які пережили тяжку подію. Водночас так вони вшанували пам'ять дайвера, який загинув під час рятувальної операції.

Після обряду діти переодяглися в цивільний одяг на знак повернення до звичайного життя.

Тренер, який провів з ними в печерах понад два тижні, залишився в монастирі на триваліший термін. Ще один підліток не проходив обряд, адже сповідує християнство.



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: afp.com



Фото: afp.com

Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера. 6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон. Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. 10 липня з печери евакуювали всіх 12 підлітків і тренера команди.