Вселенський Патріарх Варфоломій привітав громадян України з Днем Незалежності
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомляють у прес-службі глави держави.
Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності.
"Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов'ю Константинопольської Матері-Церкви", – сказав він.
Порошенко подякував Вселенському Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.
"Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної Помісної Православної Церкви України", – зазначили у прес-службі президента.
Нагадаємо, в Києві пройшли урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності. Військовий парад у центрі столиці став наймасштабнішим за останні роки.
Під час виступу з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України президент Петро Порошенко заявив, що Україна "сповнена рішучості" позбутися залежності від російської церкви, яка "освячує гібридну війну Путіна проти України і молиться за російську владу і військо".
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