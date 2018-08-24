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Вселенський Патріарх Варфоломій привітав громадян України з Днем Незалежності

Порошенко поговорив з Варфоломієм телефоном
Вселенський Патріарх Варфоломій телефоном привітав громадян України з Днем Незалежності.
Вселенський Патріарх Варфоломій привітав громадян України з Днем Незалежності Фото: president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомляють у прес-службі глави держави.

Вселенський Патріарх привітав українців з Днем Незалежності.

"Найтепліші вітання усім українцям, охопленим любов'ю Константинопольської Матері-Церкви", – сказав він.

Порошенко подякував Вселенському Патріарху і розповів про ранкову молитву за Україну.

"Співрозмовники обговорили подальші дії на шляху створення Єдиної Помісної Православної Церкви України", – зазначили у прес-службі президента.

Нагадаємо, в Києві пройшли урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності. Військовий парад у центрі столиці став наймасштабнішим за останні роки.

Під час виступу з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України президент Петро Порошенко заявив, що Україна "сповнена рішучості" позбутися залежності від російської церкви, яка "освячує гібридну війну Путіна проти України і молиться за російську владу і військо".

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24 08 2018 18:18
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