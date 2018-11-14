Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українців

Вселенський патріарх зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли український народ страждає і шукає рішення церковних проблем, які "мучать його протягом століть"

Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні і заявив про рішення надати автокефалію Українській церкві.

"Константинопольська Церква Матір, спілкується з усіма Вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор Українського Народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду." - цитує звернення Варфоломія сайт Української православної церкви в США.

Вселенський патріарх зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли український народ страждає і шукає рішення церковних проблем, які "мучать його протягом століть".

"Ми втручаємося, тому, що це є наш обов'язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх та виключно з наднаціональних критерій – заради істини і традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності Православ'я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади", - підкреслюється у зверненні.

Виходячи з цього, Вселенський престол вирішив надати автокефалію "багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона приєдналася до повноти Православ'я в єдності і внутрішньому мирі".