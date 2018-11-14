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Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українців

Вселенський патріарх зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли український народ страждає і шукає рішення церковних проблем, які "мучать його протягом століть"
Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні і заявив про рішення надати автокефалію Українській церкві.
Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українців Фото: EPA/UPG

"Константинопольська Церква Матір, спілкується з усіма Вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор Українського Народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду." - цитує звернення Варфоломія сайт Української православної церкви в США.

Вселенський патріарх зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли український народ страждає і шукає рішення церковних проблем, які "мучать його протягом століть".

"Ми втручаємося, тому, що це є наш обов'язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх та виключно з наднаціональних критерій – заради істини і традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності Православ'я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади", - підкреслюється у зверненні.

Виходячи з цього, Вселенський престол вирішив надати автокефалію "багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона приєдналася до повноти Православ'я в єдності і внутрішньому мирі".

Нагадаємо, у вівторок вдень мала відбутися зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.

В цей час в Києво-Печерській лаврі Собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України.

В УПЦ МП заявили, що президент Петро Порошенко відмовився провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври.

У Адміністрації президента повідомили, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.

"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.

Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

 

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14 11 2018 11:45
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