Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українців
"Константинопольська Церква Матір, спілкується з усіма Вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор Українського Народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду." - цитує звернення Варфоломія сайт Української православної церкви в США.
Вселенський патріарх зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли український народ страждає і шукає рішення церковних проблем, які "мучать його протягом століть".
"Ми втручаємося, тому, що це є наш обов'язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх та виключно з наднаціональних критерій – заради істини і традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності Православ'я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади", - підкреслюється у зверненні.
Виходячи з цього, Вселенський престол вирішив надати автокефалію "багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона приєдналася до повноти Православ'я в єдності і внутрішньому мирі".
Нагадаємо, у вівторок вдень мала відбутися зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.
В цей час в Києво-Печерській лаврі Собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України.
В УПЦ МП заявили, що президент Петро Порошенко відмовився провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври.
У Адміністрації президента повідомили, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.
"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.
Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.
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