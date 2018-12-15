Вселенський Патріархат оголосив дату передачі Томоса Україні
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Вселенським Патріархатом, повідомляє "Укрінформ".
"З Божою славою, великою радістю та задоволенням, Вселенський Патріархат оголошує про успішне завершення роботи об'єднуючого Синоду (Собору) - заснуванням нової Православної Автокефальної Церкви в Україні, який відбувся сьогодні в Києві, 15 грудня 2018 року. Митрополит Епіфаній Переяславський та Білоцерковський був обраний її Предстоятелем", - вказано в заяві.
Передача Томоса відбудеться 6 січня в Стамбулі псля спільної літургії.
"У цьому контексті оголошено, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Його Блаженство Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі на велике свято Богоявлення (6 січня – ред.) а вручення йому Томоса про створення нової сестринської Автокефальної Церкви", - вказано у документі.
У документі також повідомлено про те, що новообраний Предстоятель, звернувся до Вселенського Патріарха, висловив свою повагу і попросив благословення Матері Церкви на його служіння.
Також, церква називатиметься Православна церква в Україні. Новостворену помісну православну церкву очолить предстоятель з титулом митрополита Київського, а не патріарха.
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