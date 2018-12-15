Вселенський Патріархат оголосив дату передачі Томоса Україні

"Митрополит Епіфаній Переяславський та Білоцерковський був обраний її Предстоятелем"

Вселенський Патріархат привітав Україну із заснуванням нової Православної Автокефальної Церкви та оголосив дату передачі Томоса.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Вселенським Патріархатом, повідомляє "Укрінформ".

"З Божою славою, великою радістю та задоволенням, Вселенський Патріархат оголошує про успішне завершення роботи об'єднуючого Синоду (Собору) - заснуванням нової Православної Автокефальної Церкви в Україні, який відбувся сьогодні в Києві, 15 грудня 2018 року. Митрополит Епіфаній Переяславський та Білоцерковський був обраний її Предстоятелем", - вказано в заяві.

Передача Томоса відбудеться 6 січня в Стамбулі псля спільної літургії.

"У цьому контексті оголошено, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Його Блаженство Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі на велике свято Богоявлення (6 січня – ред.) а вручення йому Томоса про створення нової сестринської Автокефальної Церкви", - вказано у документі.

У документі також повідомлено про те, що новообраний Предстоятель, звернувся до Вселенського Патріарха, висловив свою повагу і попросив благословення Матері Церкви на його служіння.

Також, церква називатиметься Православна церква в Україні. Новостворену помісну православну церкву очолить предстоятель з титулом митрополита Київського, а не патріарха.