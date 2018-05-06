Сьогодні відзначається Всесвітній день охорони довкілля
Всесвітній день охорони довкілля покликаний спонукати якомога більше людей до активних дій, аби не допустити, щоб навантаження на природні системи життєзабезпечення планети, яке зростає з кожним роком, сягнуло своєї критичної межі.
Довкілля - це всі живі та неживі об’єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині. Земля, вода, повітря, флора і фауна - все це довкілля, на стан якого впливає маса чинників - від кинутого на землю недопалка, папірця до величезних сміттєзвалищ і височезних труб промислових комплексів, що отруюють ядучим димом повітря мегаполісів; від убитого заради бивнів слона десь у Центральній Африці до вирубаних декількох гектарів лісу у Закарпатті.
Головну загрозу довкіллю становить людина – її байдужість, безкультур’я і безмежна жадібність.
Тема Дня обрана Індією. Ця країна закликає кожного замислитися над тим, що можна змінити в своєму щоденному житті для полегшення тиску пластикового забруднення на навколишнє середовище, дику природу і здоров'я.
Нагадаємо, на півдні Таїланду загинув чорний дельфін, у шлунку та горлі якого застрягли 80 пластикових пакетів.
Також, Єврокомісія планує заборонити ряд одноразових продуктів із пластику й фактично штрафувати країни-члени Євросоюзу за пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці.
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