Сьогодні відзначається Всесвітній день охорони довкілля

Тема Всесвітнього дня навколишнього середовища 2018 року - "Бій забрудненню пластиком" - закликає всіх об'єднатися для боротьби з однією з найбільших екологічних проблем нашого часу

День заснований згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 15 грудня 1972 року в день відкриття Конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 5-16 червня 1972 року).

Всесвітній день охорони довкілля покликаний спонукати якомога більше людей до активних дій, аби не допустити, щоб навантаження на природні системи життєзабезпечення планети, яке зростає з кожним роком, сягнуло своєї критичної межі.

Довкілля - це всі живі та неживі об’єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині. Земля, вода, повітря, флора і фауна - все це довкілля, на стан якого впливає маса чинників - від кинутого на землю недопалка, папірця до величезних сміттєзвалищ і височезних труб промислових комплексів, що отруюють ядучим димом повітря мегаполісів; від убитого заради бивнів слона десь у Центральній Африці до вирубаних декількох гектарів лісу у Закарпатті.

Головну загрозу довкіллю становить людина – її байдужість, безкультур’я і безмежна жадібність.

Тема Дня обрана Індією. Ця країна закликає кожного замислитися над тим, що можна змінити в своєму щоденному житті для полегшення тиску пластикового забруднення на навколишнє середовище, дику природу і здоров'я.

Нагадаємо, на півдні Таїланду загинув чорний дельфін, у шлунку та горлі якого застрягли 80 пластикових пакетів.

Також, Єврокомісія планує заборонити ряд одноразових продуктів із пластику й фактично штрафувати країни-члени Євросоюзу за пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці.