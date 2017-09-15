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Всесвітня вітрильна федерація не визнала російські змагання в анексованому Криму

Всесвітня вітрильна федерація відзначає, що повинна слідувати рішенням як ООН, так і МОК
Всесвітня вітрильна федерація (World Sailing) відмовилася визнати російські змагання в анексованому Криму, які відбулися 8-15 вересня у Севастополі.
Всесвітня вітрильна федерація не визнала російські змагання в анексованому Криму Фото: ЕРА

Про це повідомляє Парусна федерація України, яка опублікувала лист від World Sailing на адресу російської федерації вітрильного спорту, яке також було надіслано українській стороні.

У ньому Всесвітня вітрильна федерація відзначає, що вона повинна слідувати рішенням як ООН, так і Міжнародного олімпійського комітету про те, що Крим залишається частиною України.

"Тому наше бачення та рішення таке, що змагання в Криму повинні проходити під егідою України", - також говориться в листі.

Напередодні авторитетне італійське спортивне видання Gazzetta dello Sport вибачилося за зображення українського Криму російським.

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15 09 2017 20:58
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