Всевишній не питатиме, до якого патріархату ми ходили, – Усик

Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій ваговій категорії Олександр Усик відповів на питання про значення для нього особисто патріархату, до якого належить церква.

"Я так скажу: коли ми закінчимо своє існування, кожна людина, тому що вона тимчасовий чинник на цій землі, коли ми будемо стояти на Судному дні, то Всевишній не буде питати, в який патріархат ми ходили, він буде питати, скільки ти добрих справ зробив, а чи любив ти свого ближнього, чи ганив його, заздрив йому", – розповів боксер в ефірі "112 Україна".

На думку Олександра Усика, нинішні суперечки навколо Томосу пов'язані з тим, що "політичні речі влазять навіть у віру", а так не має бути, вважає він, особливо якщо людина не вірить.

Боксер також зазначив, що зустрічався з митрополитом Онуфрієм, вони спілкувалися.

"У мене склалося настільки приємне враження про цю людину. Це монах, який дуже відданий Богові, який молиться щодня і присвятив своє життя Всевишньому. Такі враження у мене залишилися, дуже спокійні", – розповів Усик.

Окрім того, боксер наголосив, що в Україні потрібно навчитися будувати і створювати, а не звинувачувати інших.

"Знаєте, що в нас на цей момент відбувається? Ми звинувачуємо когось: це вони зробили, ні, це вони, це вони. Коли ми будемо говорити, що це ми зробили, так же буде зручніше, якщо ми будемо говорити, що це ми зробили. Зібратися разом, зробити – це буде спільне щось. А перетягувати ковдру одне на одного… Звичайно, все в руках божих і тільки йому під силу все це вирішити, але нам в голові щось треба включити. Нам треба навчитися будувати, навчитися любити. Не роз'єднувати і хаяти, а любити, приймати, прощати", – сказав боксер.

На питання, що заважає українцям навчитися, спортсмен відповів:

"Жаба заважає внутрішня якась… Пахати треба, дуже сильно треба пахати, щоб у тебе щось було. Інь-ян, чорне-біле, скільки хорошого, стільки поганого".

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, володар кубка Мохаммеда Алі український боксер Олександр Усик проти того, щоб йому вручали якісь державні нагороди.