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Усі люди, які були на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані, загинули

За попередньою версією сталося зіткнення з горою Дена
В Ірані під час аварії пасажирського літака загинули 66 людей.
Усі люди, які були на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані, загинули Фото: KYODO/REUTERS

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників авіакомпанії Aseman Airlines.

"Іранська авіакомпанія Aseman Airlines повідомляє, що авіакатастрофа в південному Ірані вбила всіх 66 осіб на борту", - пише агентство.

У компанії також повідомили, що на борту перебувало 60 пасажирів, з них 59 дорослих та дитина, а також члени екіпажу.

Літак, що виконував рейс № EP3704, вилетів з Тегерана о 4:34 за Гринвічем і дав свій останній сигнал о 5:55. Попередньо, сталося зіткнення з горою Дена (440 метрів).

Місцеві ЗМІ повідомляють, що рятувальникам не вдається дістатися до місця події через несприятливі погодні умови і підвищену туманність.

Нагадаємо, в одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак.

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18 02 2018 14:18
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