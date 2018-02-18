Усі люди, які були на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані, загинули
Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників авіакомпанії Aseman Airlines.
"Іранська авіакомпанія Aseman Airlines повідомляє, що авіакатастрофа в південному Ірані вбила всіх 66 осіб на борту", - пише агентство.
У компанії також повідомили, що на борту перебувало 60 пасажирів, з них 59 дорослих та дитина, а також члени екіпажу.
Літак, що виконував рейс № EP3704, вилетів з Тегерана о 4:34 за Гринвічем і дав свій останній сигнал о 5:55. Попередньо, сталося зіткнення з горою Дена (440 метрів).
Місцеві ЗМІ повідомляють, що рятувальникам не вдається дістатися до місця події через несприятливі погодні умови і підвищену туманність.
Нагадаємо, в одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак.
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