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Всі матеріали у справі Добкіна готові, - Луценко

Луценко сподівається, що регламентний комітет у середу, 12 липня, розгляне подання на Добкіна
Генеральний прокурор України Юрій Луценко підготував всі матеріали на зняття недоторканності з народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
Всі матеріали у справі Добкіна готові, - Луценко Фото: obozrevatel.com

Про повідомляє Інтерфакс-Україна.

Луценко сподівається, що регламентний комітет у середу, 12 липня, розгляне подання на Добкіна.

"У мене всі матеріали готові. Насправді, це справа дуже схожа на справу пана Довгого. Але є одна особливість - секретар однієї з рад звинувачується в зловживанні через порушення регламенту ... а ось голова має право не підписувати рішення, якщо впевнений у його незаконності", - зазначив Луценко.

"Проте голова Харківської міської ради Добкін і секретар Харківської міськради Кернес удвох в змові з іншими особами провели таке рішення, а потім підписали відповідні документи, і десятки так званих кооперативщиків отримали десятки гектарів землі в Харкові не тільки в користування, а у власність, безкоштовно", - пояснив генпрокурор.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

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