Всі матеріали у справі Добкіна готові, - Луценко
Про повідомляє Інтерфакс-Україна.
Луценко сподівається, що регламентний комітет у середу, 12 липня, розгляне подання на Добкіна.
"У мене всі матеріали готові. Насправді, це справа дуже схожа на справу пана Довгого. Але є одна особливість - секретар однієї з рад звинувачується в зловживанні через порушення регламенту ... а ось голова має право не підписувати рішення, якщо впевнений у його незаконності", - зазначив Луценко.
"Проте голова Харківської міської ради Добкін і секретар Харківської міськради Кернес удвох в змові з іншими особами провели таке рішення, а потім підписали відповідні документи, і десятки так званих кооперативщиків отримали десятки гектарів землі в Харкові не тільки в користування, а у власність, безкоштовно", - пояснив генпрокурор.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.
Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.
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