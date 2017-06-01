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Всі рейси скасовано в аеропорту "Одеса" через негоду

Наразі невідомо, на скільки буде припинена робота аеропорту
У міжнародному аеропорту "Одеса" через негоду скасовано всі рейси.
Всі рейси скасовано в аеропорту "Одеса" через негоду Фото: sib.fm

Всі рейси скасовано через снігопад і обмежену видимість, повідомляє УНІАН з посиланням на відділ інформування аеропорту.

"Поки перспектива неясна", - відзначили в аеропорту.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.

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06 01 2017 22:39
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