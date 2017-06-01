CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ міжнародному аеропорту "Одеса" через негоду скасовано всі рейси.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Всі рейси скасовано в аеропорту "Одеса" через негоду
Наразі невідомо, на скільки буде припинена робота аеропорту
Фото: sib.fm
Всі рейси скасовано через снігопад і обмежену видимість, повідомляє УНІАН з посиланням на відділ інформування аеропорту.
"Поки перспектива неясна", - відзначили в аеропорту.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" попереджають пасажирів про можливі затримки на внутрішніх авіарейсах через складні погодні умови.
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