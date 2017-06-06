Всі власники фіктивних компаній, яким "Приватбанк" видав кредити пов'язані з Коломойським

Майже всі компанії, які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх крім однієї статутний капітал дорівнював тисячі гривень

Журналісти проекту з розслідувань корупції і організованої злочинності назвали компанії, які отримали кредитів на понад мільярд доларів перед націоналізацією "Приватбанку".

Згідно з книгою позик, в 2015-2016 роках "Приватбанк" видав кредити 28-ми харківським компаніям, які контролювалися особами, пов'язаними з екс-власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.

Кредити на суму близько 185 млн доларів були беззаставними, що є серйозним порушенням банківської практики. Про це повідомляє OCCRP.

Майже всі компанії, які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх крім однієї статутний капітал дорівнював тисячі гривень, що підтверджує фіктивність цих компаній.

Згідно з цим розслідування, власники харківських фірм - топ-менеджери підприємств, які котроліруются Коломойським. Вони також пов'язані між собою на Facebook.

Гроші отримали компанії Віктора Шкінделя (екс-глава "Дніпроавіа") - 154,1 млн доларів, В'ячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - 136,8 млн доларів, Івана Маковійчука (директор туристичної компанії "Скорзонера-Закарпаття") - 154,4 млн доларів, Сергія Казарова (колишній глава "Цюрупинського Агропостач") - 155,6 млн доларів, Володимира Головко (голова "Запоріжнафтопродукту") - 141,2 млн доларів, Ігоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбіні") - 148,8 млн доларів, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафти") - 115,3 млн доларів.



Інфографіка: OCCRP