Всі власники фіктивних компаній, яким "Приватбанк" видав кредити пов'язані з Коломойським
Згідно з книгою позик, в 2015-2016 роках "Приватбанк" видав кредити 28-ми харківським компаніям, які контролювалися особами, пов'язаними з екс-власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським.
Кредити на суму близько 185 млн доларів були беззаставними, що є серйозним порушенням банківської практики. Про це повідомляє OCCRP.
Майже всі компанії, які отримали кредити, були зареєстровані в 2015 році, у всіх крім однієї статутний капітал дорівнював тисячі гривень, що підтверджує фіктивність цих компаній.
Згідно з цим розслідування, власники харківських фірм - топ-менеджери підприємств, які котроліруются Коломойським. Вони також пов'язані між собою на Facebook.
Гроші отримали компанії Віктора Шкінделя (екс-глава "Дніпроавіа") - 154,1 млн доларів, В'ячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - 136,8 млн доларів, Івана Маковійчука (директор туристичної компанії "Скорзонера-Закарпаття") - 154,4 млн доларів, Сергія Казарова (колишній глава "Цюрупинського Агропостач") - 155,6 млн доларів, Володимира Головко (голова "Запоріжнафтопродукту") - 141,2 млн доларів, Ігоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбіні") - 148,8 млн доларів, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафти") - 115,3 млн доларів.
Інфографіка: OCCRP
Ще двоє людей - Анатолій Деркач і Віталій Немов - виявилися підставними особами. Один з них працював на заправці, інший - таксистом. На двох вони отримали 50,6 млн доларів.
Всі компанії були ліквідовані на початку 2017 року.
Аналіз інших кредитів продовжується.
Нагадаємо, у травні журналісти виявили, що напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.
Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що екс-власники "Приватбанку" вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією.
У грудні 2016 року "Приватбанк", 49,9% якого належали олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований рішенням українського уряду.
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