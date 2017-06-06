CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВсі затримані у справі про теракт на Лондонському мосту відпущені без висунення звинувачень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Всі затримані у справі про теракт в Лондоні звільнені
Йдеться про 12 осіб затриманих в районі Баркінг боро
Фото: reuters.com
Про це повідомила поліція Лондона.
"Всі люди, затримані в неділю, 4 червня, в ході розслідування були звільнені без висунення звинувачень", - сказано в повідомленні.
Йдеться про 12 осіб затриманих в районі Баркінг боро.
У поліції також повідомили, що правоохоронні органи працюють з членами сімей та судовими слідчими для впізнання тіл загиблих.
Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.
Терористичне угрупування ІД взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.
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06 06 2017 07:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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