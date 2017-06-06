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Всі затримані у справі про теракт в Лондоні звільнені

Йдеться про 12 осіб затриманих в районі Баркінг боро
Всі затримані у справі про теракт на Лондонському мосту відпущені без висунення звинувачень.
Всі затримані у справі про теракт в Лондоні звільнені Фото: reuters.com

Про це повідомила поліція Лондона.

"Всі люди, затримані в неділю, 4 червня, в ході розслідування були звільнені без висунення звинувачень", - сказано в повідомленні.

Йдеться про 12 осіб затриманих в районі Баркінг боро.

У поліції також повідомили, що правоохоронні органи працюють з членами сімей та судовими слідчими для впізнання тіл загиблих.

Нагадаємо, в Лондоні ввечері 3 червня білий фургон з'їхав з дороги на тротуар на Лондонському мосту та збив пішоходів, після цього стались атаки ще в кількох місцях неподалік.

Терористичне угрупування ІД взяло на себе відповідальність за теракт в Лондоні у ніч на 4 червня.

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06 06 2017 07:48
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