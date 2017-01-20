НОВИНИВсе керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування щодо отримання неправомірної вигоди одним з чиновників митниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Всіх керівників Львівської митниці звільнили
Раніше заступник голови відомства погорів на хабарі
Фото: прес-служба Нацполіції
Рішення про відсторонення керівництва Львівської митниці було прийнято після затримання правоохоронними органами в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова. Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби.
Нагадаємо, правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.
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20 01 2017 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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