Всіх керівників Львівської митниці звільнили Раніше заступник голови відомства погорів на хабарі

Все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування щодо отримання неправомірної вигоди одним з чиновників митниці.

Фото: прес-служба Нацполіції

Рішення про відсторонення керівництва Львівської митниці було прийнято після затримання правоохоронними органами в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова. Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби. Нагадаємо, правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.

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