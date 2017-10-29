Всіх затриманих у київському клубі відпустили

Усіх затриманих під час облави у київському нічному клубі Jugendhub у суботу відпустили з військкомату.

"Ми наразі готуємося до оскарження незаконних дій щодо хлопців, які були затримані, щоб обставини їх незаконного затримання та позбавлення свободи були встановлені, та їх права були відновлені. У правовій державі не може панувати беззаконня. Сподіваємося, що суд дасть належну оцінку діям правоохоронців та військових військкомату", - повідомив адвокат затриманих Роман Стоічев, інформує "Громадське".

Раніше стало відомо, що кількох затриманих відпустили ввечері суботи, вручивши їм повістки.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

До відвідувачів було застосовано силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили документів.

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У свою чергу представники юридичної компанії "Міллер" повідомили, що до затриманих під час облави у Jugendhub не пускали адвоката та родичів. Також юристи компанія заявили, що в діях правоохоронців знайшли ряд порушень.

Зазначимо також, що юридична компанія "Міллер", адвокат якої представлятиме інтереси затриманих осіб, заявляє, що своїми діями під час облави, обшуків та затримань у Jugendhub правоохоронці порушили низку статей кримінально-процесуального, кримінального кодексу та Конституції.

Як зазначив адвокат компанії "Міллер" Роман Стоічев, у випадку із затриманням людей у "Jugendhub", які "ухиляються від призову на строкову службу", процедура їх призову порушена.

"Фактично це незаконне затримання/утримання осіб (позбавлення волі)", – заявив Стоічев.

"Призовники зобов'язані за викликом прибути до військкомату, по прибуттю вони проходять медкомісію, яка визначає їх придатність до військової служби, роду військ. Далі їх, у разі придатності до військової служби, направляють до місця служби. В даному випадку громадяни були затримані під час обшуку, їм не був представлений захисник з моменту їх затримання, у подальшому без їх волі і згоди їх передали до військкомату, де їх утримують без їх волі і згоди, і можливості вільно пересуватися, утримують безгрунтовно, нібито для перевірки інформації про можливе ухилення від військової служби, при цьому намагаються провести їм медичну комісію, направити до місця служби, можливо виконати будь-які ще дії", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, в ніч з 27 на 28 жовтня правоохоронці влаштували рейд у київському нічному клубі Jugendhub.

Поліція заявила про затримання 17 людей з наркотиками. 32 відвідувачів доставлено до військкомату, оскільки, за повідомленням поліції, вони ухилялися від призову на строкову службу. Як з'ясувалося вже у військкоматі, серед утримуваних там опинилися і студенти, і навіть мешканці анексованого Криму, які не отримували жодних повісток.

Крім того очевидці повідомили, що правоохоронці застосовували до них силу.

Біля військкомату адвокат, який захищає інтереси затриманих, заявив, що відомостей про ухилення ними від призову немає.

Водночас, за словами представника уповноваженого з прав людини з питань захисту прав військовослужбовців Святослава Стеценка, якщо призовна комісія ухвалила рішення про розшук призовників, їх мали право затримати, не випускати з приміщення і потім відправити у військову частину.