CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україні вдалося повернути лише 69 дітей з території росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Всього 69 депортованих дітей Україні вдалося повернути з рф – Верещук
Фото: Укрінформ
Про це вона заявила під час засідання Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей, повідомляє пресслужба Офісу президента.
За її словами, ще 27 дітей повернули із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.
Водночас на засіданні радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук з посиланням на дані Національного інформаційного бюро повідомила, що понад 10,5 тисяч дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених.
В Офісі президента констатують, що наразі невідома кількість дітей, яких росія примусово депортувала з тимчасово окупованих територій України.
"російська федерація і далі скоює свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Триває вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо змоги зафіксувати точну цифру, скільки й де перебуває наших дітей", – сказав голова ОП Андрій Єрмак.
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09 11 2022 11:33 МЕДІА
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