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Встановити спільну дату святкування Великодня мають намір католики та православні - Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що і з православної, і з католицької сторони є добрий намір нарешті встановити спільну дату для святкування Великодня - Христового Воскресіння, однак про деталі говорити ще зарано.
Встановити спільну дату святкування Великодня мають намір католики та православні - Варфоломій Фото: Укрінформ
Таку думку Вселенський православний Патріарх Варфоломій висловив під час зустрічі у Стамбулі з групою священників і журналістів, які прибули до Туреччини для відвідин місць, пов’язаних із життям святого Павла, повідомляє Vatican News.
 
Цю поїздку організувало ватиканське паломницько-туристичне бюро "Opera Romana Pellegrinaggi". Відповідаючи на запитання журналістів, Вселенський Патріарх розповів про спільні зусилля з Папою Римським Франциском, пов’язані з відзначенням 1700-річчя першого вселенського собору, що мав місце в Нікеї 325 року.
 
Патріарх нагадав, що серед рішень собору було встановлення дати святкування Пасхи. "Але, на жаль, протягом багатьох років ми вже не святкуємо її разом, протягом багатьох століть. Отож, у рамках цієї річниці предметом наших спільних з Папою зусиль є знати вирішення цій проблемі. Може ще не час говорити про деталі, але хочу підкреслити, що з православної і з католицької сторони є цей добрий намір нарешті встановити спільну дату для святкування Христового Воскресіння", – сказав Варфоломій.
 
Відповідаючи на запитання, якими є сподівання миру перед обличчям нищівної війни, жертвою якої стала Україна, Варфоломій підкреслив, що "цю війну нічим не можна виправдати», і на цьому слід наголошувати "в ім’я нашої християнської віри і не тільки".
 
"Мені здається, що всі люди, які мають правильний погляд на речі, не можуть не засуджувати цю війну. Той же Папа хоче посилити чутливість усього світу до миру. У своєму посланні на перше січня (Всесвітній день миру - ред.) кілька років тому Папа ствердив, що неможливо мати мир без справедливості. Це дуже правильні слова", – сказав Варфоломій.
 
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12 11 2022 15:37
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